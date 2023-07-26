التقى وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل برئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست” الدكتور منير بن محمود الدسوقي

التقى معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست” الدكتور منير بن محمود الدسوقي، في مقر كاكست اليوم، لبحث فُرص تعزيز التعاون المُشترك وتعظيم الاستفادة من مشروعات المُختبرات الوطنية وواحات الابتكار ومبادراتها في قطاعات الطاقة والصناعة، والبيئة والاستدامة، واقتصاديات المستقبل.

واطلع خلال زيارته لـ “كاكست”، على مشروع تطوير “مسكن في 30 يومًا بأيدٍ سعودية”، الذي يهدف إلى نقل وتوطين تقنيات البناء والتشييد وتغيير مفهوم طرق البناء التقليدي، من خلال تصنيع مُكونات المسكن من مواد محلية صديقة للبيئة باستخدام نظم أتمتة البناء وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ونقلها إلى موقع البناء وتجميعها، حيث يُسهم المشروع في تقليل تكلفة البناء والتشييد بنسبة 23%، ورفع الطاقة الإنتاجية في إنشاء الوحدات السكنية بواقع 5 آلاف وحدة في العام الواحد بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتعرّف معاليه على عدد من مشروعات كاكست التي تُسهم في معالجة التشوه البصري وتحسين جودة الحياة، مثل مشروع لوحة تحكم ذكية لمدينة الرياض، تُمكن مُتخذي القرار من بناء تصور كامل عن أهم المشاكل التي تواجه المدينة وسكانها من خلال بيانات حقيقية وتحليلات عميقة استخدم فيها أحدث التقنيات، وكذلك مشروع حل مُشكلات التشوهات البصرية في المدن عبر مسرعات الأعمال والهاكاثونات.

واستمع إلى عرض عن جهود مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست” لتحسين جودة الحياة والحفاظ على البيئة في المدن السعودية، وتحقيق التنمية المُستدامة من خلال مشروع المُكافحة الحيوية لحمى الضنك، الذي يُسهم في تقليل عدد البعوض الناقل للفيروس، والحد من انتشار المرض، وتوفير بيئة نقية خالية من المبيدات الكيميائية.

وفي ختام الزيارة، اطلع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان على مشروع الخشب النخلي الصناعي الذي يُسهم في زيادة الناتج المحلي وتقليل واردات الأخشاب والعوازل الصناعية في المملكة، ومشروع إعادة تدوير المواد البلاستيكية لإنتاج الطوب البلاستيكي، الذي يتميز بعزل الحرارة بنسبة 90% مقارنة بالطوب الأسمنتي.