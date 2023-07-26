تم مقاضاة شركة “آبل” من قبل مطوري التطبيقات البريطانيين

تمت مقاضاة شركة “آبل” من قبل أكثر من 1500 مطور تطبيقات بريطاني بسبب الرسوم الباهظة للوصول إلى متجر التطبيقات، وهو الوسيلة الوحيدة لتوزيع التطبيقات على مستخدمي هواتف “آيفون”.

الدعوى القضائية الجماعية والتعويضات المطلوبة

وفي دعوى قضائية جماعية رفعها مطورو التطبيقات في بريطانيا، طالبوا بتعويضات تزيد عن مليار دولار.

اتهامات الاستغلال ورسوم شركة آبل

وجاء في الدعوى: “لقد أساءت شركة آبل استغلال مركزها المهيمن في السوق من خلال فرض عمولة مفرطة، عادة 30 بالمائة، على التطبيقات وعمليات الشراء داخل التطبيقات للمحتوى الرقمي.. وتتمتع Apple بمكانة مهيمنة في سوق توزيع التطبيقات على أجهزة iOS، نظرا لأن App Store هو القناة الوحيدة المتاحة لتوزيع التطبيقات على مستخدمي أجهزة iOS”.

وأضافت: “الرسوم غير عادلة في حد ذاتها.. إنهم يضرون بمطوري التطبيقات وكذلك بمشتري التطبيقات”.

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الرسوم الباهظة والانتقادات المستمرة

ولطالما واجهت شركة “آبل” جدلا بشأن رسومها، حيث تحصل على ما يصل إلى 30% من أرباح مطوري التطبيقات.

وبسبب الرسوم وعدم وجود طريقة للوصول إلى مستخدمي “آيفون” إلا عبر متجر التطبيقات، إلى فرض رسوم على السلوك المناهض للمنافسة من جانب “آبل”.

الدعاوى القضائية الأخرى ضد آبل

وفي الولايات المتحدة، رفعت شركة Epic Games، الاستوديو الذي يقف وراء امتيازات ألعاب الفيديو الشهيرة Fortnite وUnreal وGears of War ، دعوى قضائية ضد “آبل” بسبب رسوم متجر التطبيقات.

المصدر: CNN + breitbart