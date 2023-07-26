



نظام تيار محيطي رئيسي في المحيط الأطلسي على وشك الانهيار بحلول عام 2025، حسب البحوث الجديدة

نظام تيار محيطي رئيسي في المحيط الأطلسي على وشك الانهيار بحلول عام 2025، حسب البحوث الجديدة

قد يكون نظام تيار محيطي رئيسي في المحيط الأطلسي على وشك الانهيار بحلول عام 2025، وفقا لبحوث جديدة راجعها الأقران.

القلق يزداد

وهذا مقلق بشكل خاص في ضوء درجات الحرارة القصوى الحالية التي نشهدها في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الخروج الكبير عن نطاق السجلات السابقة في المحيط الأطلسي نفسه.

تحذيرات مبكرة

وكتب الفيزيائي بيتر ديتليفسن والإحصائية سوزان ديتليفسن من جامعة كوبنهاغن: “نحسب هنا متى تكون علامات الإنذار المبكر أعلى بكثير من الاختلافات الطبيعية. بالنظر إلى أهمية AMOC للنظام المناخي، يجب ألا نتجاهل مثل هذه المؤشرات الواضحة لانهيار وشيك”.

أهمية نظام AMOC

إن دوران الانقلاب في خط الطول الأطلسي (AMOC) هو نظام كبير من التيارات المحيطية التي تشمل تيار الخليج المعروف جيدا وينظم نقل حرارة المحيط من المناطق المدارية إلى نصف الكرة الشمالي.

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وعلى هذا النحو، فإنه يؤثر على الكثير من مناخ الأرض. ويعتبر أحد أهم عناصر الانقلاب في نظام مناخ الأرض، وهو يتباطأ منذ منتصف القرن العشرين.

التأثيرات المحتملة

وإذا توقف تماما، فمن المحتمل أن تتعطل مواسم الرياح الموسمية في المناطق الاستوائية، وستشهد أوروبا وأمريكا الشمالية فصول شتاء أشد خطورة على نحو خطير. وستنعكس الآثار غير المباشرة بشدة على النظم البيئية بأكملها وأمننا الغذائي.

مراقبة AMOC

وتمت مراقبة AMOC بشكل مباشر فقط منذ عام 2004، وهي ليست طويلة بما يكفي لفهم المسار الكامل لاتجاه التباطؤ الحالي.

مؤشرات قوية

لذلك من خلال فحص العديد من النماذج، حدد الباحثون منطقة المحيط حيث تتطابق درجات حرارة سطح البحر بشدة مع حالة دوران المحيط، لاستخدامها كواحد من مؤشرين أقل مباشرة حيث توجد السجلات منذ عام 1870.

فقدان المرونة

كما كشفوا عن “فقدان المرونة” في النظام، والذي يظهر على شكل تقلبات وتباين متزايد.

تأثير الانهيار المحتمل

ويعتقد الباحثون أن طريقتهم التي تركز على أعراض الإنذار المبكر تتجنب الحاجة إلى فهم هذه الدوافع بشكل كامل، لكن حذروا من أنهم لا يستطيعون استبعاد بعض المجاهيل التي تؤدي إلى نتيجة مختلفة. كما أوضحوا أنهم لا يستطيعون التمييز بين الانهيار الجزئي أو الكامل لـ AMOC.

الدعوة إلى اتخاذ تدابير

وخلص الفريق إلى أنه “حتى مع هذه التحفظات، فهذه بالفعل نتيجة مثيرة للقلق، وينبغي